طهران: المباحثات مع المقداد كانت "إيجابية وبناءة"

وصف كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مباحثاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالإيجابية والبناءة، وقال إن اللقاء تناول الجولة القادمة من مفاوضات الدستور.

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة أصغر خاجي قال إن الجانبين ناقشا في دمشق اليوم، "آخر المستجدات على الساحة السورية ولاسيما على الصعيدين السياسي والعسكري".

ونقلت صحيفة "تشرين" السورية عن أصغر خاجي بعد لقائه المقداد أن المحادثات كانت "إيجابية وبناءة". وأضاف أن اللقاء "بحث إقامة الجولة السابعة من اللجنة الدستورية" وأعرب عن ارتياح بلاده "لتذليل العقبات الموجودة أمام عقدها"، كما تم بحث آخر المستجدات حول الملف النووي السلمي الإيراني، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية. حسب "تشرين".

ووصف أصغر خاجي تنمية العلاقات بين بلاده وسوريا بأنها ذات "أهمية كبيرة"، وأضاف: "نحن لدينا ظروف أفضل في مكافحة الإرهاب والآن أكثر من٨٠ % من الأراضي السورية تحت سيطرة الحكومة السورية وهذا إنجاز كبير والآن الظروف مهيأة لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين".

وتابع المسؤول الإيراني: الزيارات بين سوريا وإيران تتم بشكل دائم وهناك أرضية واسعة للتعاون بين الحكومة السورية والإيرانية في ظل عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "العلاقات الثنائية في طريقها إلى التوسيع والتنمية، وبما أن سوريا تمر بمرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة فأن هذا الموضوع يقتضي تنمية العلاقات الثنائية مع الجانب السوري".

وأعرب أصغر خاجي عن "ارتياح إيران الكبير بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية التي شهدتها سورية خلال الفترة الماضية".

المصدر: صحيفة "تشرين"