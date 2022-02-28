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بيان هام من سفارة مصر في رومانيا لرعاياها في أوكرانيا

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بيان هام من سفارة مصر في رومانيا لرعاياها في أوكرانيا
Gettyimages.ru
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قالت سفارة مصر ببوخارست، إنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول المصريين القادمين إلى رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية الصلاحية.

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وفي بيان هام نشرته السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت المصريين المنتهية جوازات سفرهم بـ"موافاتها بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتى يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للأراضي الرومانية".

وأكدت السفارة ضرورة توجه المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية إلى السفارة المصرية ببوخارست، لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلى مصر.

المصدر: RT

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