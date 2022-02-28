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العراق.. مصرع 3 نساء في حريق مستشفى الهندية بكربلاء

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العراق.. مصرع 3 نساء في حريق مستشفى الهندية بكربلاء
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لقيت ثلاثة نساء مصرعهن، في الحريق الذي اندلع أمس في مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء العراقية.

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وأعلنت مديرية الدفاع المدني، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج والمشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة".

العراق.. مصرع 3 نساء في حريق مستشفى الهندية بكربلاء
RT

واشارت إلى ان فرق الدفاع المدني "استنفرت جهد 20 فرقة إطفاء وإنقاذ وطوقت النيران داخل المستشفى، وأنقذت الكوادر الطبية، والمرضى الراقدين، بالتزامن مع عمليات الإخماد والاقتحام المباشر، وصولا الى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام الواح السندويج بنل في البناء، والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني" .

وخلال عمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية "تم العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".

المصدر: رووداو

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