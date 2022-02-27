العراق.. حريق ضخم يلتهم أجزاء من مستشفى الهندية - فيديو + صور
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أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد باندلاع حريق في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء وسط البلاد.
وذكر مراسلنا أن حريقا اندلع في صالتي الباطنية والأطفال الخدج وتسبب باختناق العشرات من المرضى والمرافقين لهم.
وأضاف أنه لم يتبين حتى الآن ما إذا وقعت خسائر بشرية أم لا.
RT
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وبدأت بإخماده.
المصدر: RT
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