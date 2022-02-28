مصر تسجل 48 وفاة و1521 إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 48 وفاة و1521 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 1213 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.
وأشارت إلى أن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد بلغ 482248 حالة منهم 412161 حالة تم شفاؤها، و24040 حالة وفاة.
المصدر: RT
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