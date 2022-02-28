السعودية.. وزارة التجارة تسحب 109 شاحنات "مرسيدس" بسبب خلل تسبب بحوادث
AP Joerg Sarbach
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سحبت وزارة التجارة السعودية 109 شاحنات "مرسيدس أكتروس" موديل 2021، بعد وقوع عدة حوادث بسبب خلل تقني في عدد من الشاحنات من هذا النوع.
وأوضحت الوزارة أن "السبب في ذلك يعود إلى خلل في حامل عمود التوجيه العلوي، قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من احتمال خطر وقوع الحوادث".
وطالبت الوزارة المستخدمين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
المصدر: RT
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