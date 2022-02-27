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الأردن.. الإفراج عن 466 موقوفا إداريا

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الأردن.. الإفراج عن 466 موقوفا إداريا
AP
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وجّه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية بالإفراج عن 466 موقوفا إداريا من غير المحبوسين على ذمم قضايا تهدد الأمن العام.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن قرار الوزير الفراية جاء "بعد دراسة ملفات المفرج عنهم، والتأكد من أن الافراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام".

كما أشارت الوزارة إلى أن "هذا القرار يأتي بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج الشريفة، وبهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم".

المصدر: "عمون"

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