مقتل عنصر من القوات الخاصة للشرطة الإيرانية في مشهد

أعلنت قيادة شرطة محافظة خراسان عن مقتل عنصر من قواتها الخاصة بمكافحة الشغب إثر اشتباك مع اثنين من المجرمين في ضواحي مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

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وفي التفاصيل، اشتبه الضابط بالمجرمين، وفي محاولة للتعرف على هويتهم تعرض لضربات سكين، ما أدى إلى وفاته.

هذا وأشارت قيادة الشرطة إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد الجناة، موضحة أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث.

المصدر: "إرنا"