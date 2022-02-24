الخارجية الأردنية: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

أصدرت الخارجية الأردنية بيانا حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أن المملكة تتابع بقلق تطورات الأوضاع هناك وارتفاع حدة التوتر في أوكرانيا.

وشدد الخارجية الأردنية على أهمية استمرار المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية في بذل أقصى الجهود لضبط النفس وخفض حدة التصعيد، وتسوية النزاع بالطرق السلمية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات في هذه الفترة الحرجة.

ونقل بيان الخارجية عن مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود قوله خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في أوكرانيا، إن الأردن يؤكد على أهمية لعب منظمة الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة دورا إيجابيا وفعالا للوصول إلى ذلك الهدف.

وشدد على مواقف عمان الثابتة إزاء ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

أكّدت المملكة بأنها تُتابع بقلق تطورات الأوضاع في #أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر هناك، وشدّد الأردن على استمرار المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية في بذل أقصى الجهود لضبط النفس وخفض حدة التصعيد،وتسوية النزاع بالطرق السلمية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال الحوار pic.twitter.com/sTxBagu6Rz — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 24, 2022

المصدر: RT + وكالات