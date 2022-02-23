مصر... انتشال الجثة الخامسة من بحر شبين بعد انقلاب حافلة ركاب
AP Belal Darder
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية في مصر، من انتشال الجثة الخامسة الغارقة في بحر شبين بعد 4 أيام من عمليات البحث.
مشط رجال الإنقاذ النهري مسافة 16 كيلومترا من بحر شبين بحثا عن الجثة، حيث تم الاستعانة بالقوارب لتقليب المياه، وظهرت الجثة طافيه على الماء بعد 4 أيام من فقدانها في البحر.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في بحر شبين على طريق كفر ششتا، ووصلت 4 سيارات إسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج 5 جثث وإنقاذ 4 مصابين.
المصدر:RT
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