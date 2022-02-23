غانتس يوجه تحذيرا لنصرالله
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من "حسابات خاطئة" فيما يخص إسرائيل.
وقال غانتس، في كلمة له في مؤتمر بكلية تيل حاي بشمال البلاد، "إن الحساب قد يرد إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين".
وأضاف: "إن منظمة حزب الله الإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين، وهؤلاء المواطنون العزل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية".
אני מציע לנסראללה לא לערוך חשבונות ומשוואות עם ישראל כי החשבון עלול להיות מוגש לנסראללה ולמדינת לבנון עם ריבית גבוהה.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 23, 2022
ישראל תמשיך לבצע כל פעולה נדרשת להבטחת שלום אזרחיה וביטחונם – ביבשה, בים ובאוויר. יש לנו את הפתרונות מול האתגרים ואת התוכניות מול האיומים.
وأكد أن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برا وبحرا وجوا".
المصدر: "مكان"
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