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غانتس يوجه تحذيرا لنصرالله

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غانتس يوجه تحذيرا لنصرالله
Gettyimages.ru
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من "حسابات خاطئة" فيما يخص إسرائيل.

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وقال غانتس، في كلمة له في مؤتمر بكلية تيل حاي بشمال البلاد، "إن الحساب قد يرد إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين".

وأضاف: "إن منظمة حزب الله الإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين، وهؤلاء المواطنون العزل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية".

وأكد أن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برا وبحرا وجوا".

المصدر: "مكان"

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