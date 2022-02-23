الرئيس الإسرائيلي يؤكد زيارته إلى تركيا الشهر المقبل

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، أنه سيزور الشهر القادم تركيا، بالإضافة إلى قبرص واليونان.

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وفي كلمة له خلال مشاركته في "مؤتمر إسرائيل للمناخ"، أكد هرتسوغ، زيارته إلى أنقرة الشهر القادم.

وقال: "في الشهر القادم سأزور جاراتنا على شواطئ البحر المتوسط، اليونان، وقبرص وتركيا وسأجتمع مع قادتها".

وأشار هرتسوغ إلى أنه يحافظ على "علاقة وثيقة ودافئة مع القيادة في مصر، والأردن، ودولة الإمارات، والسلطة الفلسطينية، وأنا أنوي تسخيرها جميعا إلى شراكة إقليمية في مواجهة أزمة المناخ".

وأعلن هرتسوغ في وقت سابق، أنه سيزور الاسبوع القادم اليونان وقبرص، وسيجتمع مع كبار المسؤولين في هذه الدول ومع ممثلين عن الجالية اليهودية هناك، وسيفتتح زيارته إلى اليونان بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول، وبعدها سيزور القصر الرئاسي ويجتمع مع الرئيس اليوناني، وبعد ذلك سيجري هرتسوغ اجتماعا أيضا مع رئيس حكومة اليونان.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، بأن هرتسوغ من المتوقع أن يزور تركيا. وأضاف: "زيارته من الممكن أن تفتح صفحة جديدة بالعلاقات التركية-الإسرائيلية".

المصدر: i24