الأمن اللبناني يؤكد إحباط تهريب حوالي 700 ألف حبة كبتاغون عبر البر إلى السعودية

أكدت القوى الأمنية اللبنانية، إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بواسطة النقل البري، إلى المملكة العربية السعودية، كان قد أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إنه "في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الـ"كبتاغون"، بواسطة النقل البري، الى المملكة العربية السعودية".

ضربة جديدة وجّهتها شعبة المعلومات لشبكات تهريب #المخدّرات من خلال إحباط عملية تهريب حوالى سبعمائة ألف حبّة كبتاغون عبر البر الى المملكة العربية السعودية#قوى_الأمنhttps://t.co/7GrvekysrUpic.twitter.com/2HKXBD61SQ — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 22, 2022

وأضافت: "على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف هويات أفراد الشبكة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الى تحديد هوية المتورطين، ومن بينهم: غ. د. (مواليد عام 1991، سوري الجنسية)، وهو الرأس المدبر للشبكة وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما إنه شقيق الموقوف (ح. د.) المتورط في أكبر عملية تهريب حبوب "كبتاغون"، التي ضبطت سابقا في ماليزيا، و ر. م. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسية)".

وأوضحت أنه "بتاریخ 12-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة خاصة من الشعبة كمينا محكما في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه توقيفه على متن سيارة رباعية الدفع لونها أسود. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط حوالى /700,000/ حبة "كبتاغون"، موضبة داخل أكياس. وقد اعترف بما نسب إليه".

وكان وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، أعلن عن إحباط عملية تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة الى المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT