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رجل أعمال إماراتي يرد على تصريح لرئيس مجلس النواب اللبناني

أخبار العالم العربي

رجل أعمال إماراتي يرد على تصريح لرئيس مجلس النواب اللبناني
Gettyimages.ru
رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور
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علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الأحمد الحبتور، على تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن "لبنان يعاني من حصار عربي".

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وفي تصريح على حسابه في "تويتر"، قال: "الدول العربية لم تحاصر لبنان يوما وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح أبوابها للبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم".

وأضاف: "إن أي موقف تتخذه الدول العربية من لبنان هو رد فعل على تصرفات وتعديات حزب الله عليها إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها".

وسأل "عن أي وحدة يتكلم الأستاذ نبيه بري عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي كل جيرانه ومحبيه؟".

وأكد في تغريدة أخرى، أن "لبنان كان بلدا غنيا بأصوله، نعم. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزبالله. وما لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط أو إجراء مفاوضات. فسبب البلاء موجود ولم يرحل، فلا نضع رؤوسنا في الرمال".

وختم قائلا: "أذكر نبيه بري بكلامه لي شخصيا في لقاء لنا في أوائل التسعينات في مجلسه في المصيلح، حيث قال لي: نريد من دول الخليج أن تنقذ لبنان من النفوذ الإيراني قبل أن يستحلوه بالكامل، فلا تتركوا لبنان يقع في يد الإيرانيين".

المصدر: RT

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