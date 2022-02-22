رجل أعمال إماراتي يرد على تصريح لرئيس مجلس النواب اللبناني

علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الأحمد الحبتور، على تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن "لبنان يعاني من حصار عربي".

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وفي تصريح على حسابه في "تويتر"، قال: "الدول العربية لم تحاصر لبنان يوما وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح أبوابها للبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم".

استغرب تصريح الاستاذ #نبيه_بريّ وقوله أن "لبنان يعاني من حصار عربي"، وكأن الدول العربية تجنّت على لبنان زوراً.



أولاً: الدول العربية لم تحاصر #لبنان يوماً وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح ابوابها للّبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم.

(1/4)https://t.co/Bi08fOq6jY — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 22, 2022

وأضاف: "إن أي موقف تتخذه الدول العربية من لبنان هو رد فعل على تصرفات وتعديات حزب الله عليها إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها".

وسأل "عن أي وحدة يتكلم الأستاذ نبيه بري عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي كل جيرانه ومحبيه؟".

ثانياً: إن أي موقف تتخذه الدول العربية من #لبنان هو ردّ فعل على تصرفات وتعديات #حزب_الله عليها إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها.



ثالثاً: عن أي وحدة يتكلم الاستاذ #نبيه_بري عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي كل جيرانه ومحبيه؟

(2/4) pic.twitter.com/24svr1Twin — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 22, 2022

وأكد في تغريدة أخرى، أن "لبنان كان بلدا غنيا بأصوله، نعم. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزبالله. وما لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط أو إجراء مفاوضات. فسبب البلاء موجود ولم يرحل، فلا نضع رؤوسنا في الرمال".

رابعاً: لبنان كان بلداً غنياً بأصوله، نعم. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل #إيران في #لبنان#حزب_الله.

وما لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط او اجراء مفاوضات. فسبب البلاء موجود ولم يرحل، فلا نضع رؤوسنا في الرمال.#نبيه_بري

(3/4) — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 22, 2022

وختم قائلا: "أذكر نبيه بري بكلامه لي شخصيا في لقاء لنا في أوائل التسعينات في مجلسه في المصيلح، حيث قال لي: نريد من دول الخليج أن تنقذ لبنان من النفوذ الإيراني قبل أن يستحلوه بالكامل، فلا تتركوا لبنان يقع في يد الإيرانيين".

أخيراً، أذكّر الاستاذ #نبيه_بري بكلامه لي شخصياً في لقاء لنا في أوائل التسعينات في مجلسه في المصيلح حيث قال لي: "نريد من دول الخليج أن تنقذ لبنان من النفوذ الإيراني قبل أن يستحلّوه بالكامل، فلا تتركوا #لبنان يقع في يد الإيرانيين."

(4/4) — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 22, 2022

المصدر: RT