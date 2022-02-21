شكري يؤكد على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن شكري أكد خلال مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على "حرص مصر البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري".

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وشدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

ومن ناحيته فقد أطلع بيدرسن وزير الخارجية المصري على التحركات والاتصالات الجارية سعيا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، معربا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.

المصدر: الخارجية المصرية