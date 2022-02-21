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الخارجية الروسية: اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة "لصيغة أستانا" في أنطاليا

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الخارجية الروسية: اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في الاجتماع الوزاري "صيغة أستانا" بشأن سوريا، منوها بعقده مستقبلا في أنطاليا.

وقال بوغدانوف في مؤتمر الشرق الأوسط، اليوم الاثنين:" في أنطاليا سيكون هناك اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا".

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وكشف بوغدانوف عن مشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالاجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في 11-13 مارس المقبل.

كما اعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى الأكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهذا الموضوع.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تخطط لعقد اجتماع لوزراء خارجية "صيغة أستانا" في أنطاليا في مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي

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