الجيش المصري: مقاتلات "ميغ - 29" مصرية تنفذ أنشطة قتالية في البحر المتوسط ضمن "رمسيس 2022"

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عناصر من القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك "رمسيس 2022".

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وقالت القوات المسلحة المصرية إنه يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية "شارل ديغول" والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "رافال".

ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف - 16" المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز "رافال" و"الميج - 29".

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب "رمسيس 2022" وفقا للقوات المسلحة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

المصدر: RT