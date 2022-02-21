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بغداد: عودة أبرز شركات الطيران العالمية للمرور فوق الأجواء العراقية

أخبار العالم العربي

بغداد: عودة أبرز شركات الطيران العالمية للمرور فوق الأجواء العراقية
AP
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أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عودة "أبرز" شركات الطيران العالمية للمرور في الأجواء العراقية.

وقال مدير عام الشركة نزار إبراهيم الزيادي في بيان صحفي، إن "الشركة عقدت عددا من الاجتماعات المستمرة بين قسم الرقابة الجوية المحلية الوطنية مع كبريات منظمات الطيران المدني، لاسيما منظمة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA وقرارها الأخير بتقليل القيود على استخدام الأجواء العراقية إلى ما دون ارتفاع 32.000 قدم".

وأضاف، أن "شركات الطيران العالمية المرموقة، عاودت المرور في الأجواء العراقية منذ بداية الشهر الحالي".

المصدر: RT

 

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