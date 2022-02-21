وزير الخارجية السعودي: السلام مع إسرائيل مرهون بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا للغاية، مؤكدا أن بلاده ستجري عملية سلام مع إسرائيل في حال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

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وأوضح في حديث لحصيفة "معاريف" العبرية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا للغاية ليس لإسرائيل فحسب، بل للمنطقة بأسرها، ولكن دون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له سوف نقوي أكثر الأصوات المتطرفة في المنطقة".

وأضاف: "الأولوية الآن هي إيجاد تسوية بحيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين الجلوس معا، وإجراء عملية سلام يمكن العمل عليها، وهذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع البلدان التي ليس لديها بعد علاقات مع إسرائيل، ونحن سنفعل ذلك عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

المصدر: MAARIV