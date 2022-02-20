"هيئة المفقودين" الليبية تعلن استخراج جثتين مجهولتين في سوق الخميس امسيحل

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثتين مجهولتي الهوية في سوق الخميس امسيحل الواقعة شمال غرب ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 53 كيلومترا.

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وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت الهيئة: "بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من نيابة سوق الخميس امسيحل عن احتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر، توجهت فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع، وبحضور النيابة، تم التأكد من البلاغ".

وأضافت: "باشرت الفرق استخراج الجثث وعددها 2، مجهولة الهوية"، معلنة أن "العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة".

المصدر: RT