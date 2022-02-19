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أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري بمطار الدوحة (صور)

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري بمطار الدوحة (صور)
Globallookpress Oliver Contreras
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي مساء اليوم السبت.

وكان في الاستقبال أيضا الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، وعدد من الشيوخ والوزراء، فضلا عن سفير قطر لدى الجزائر وسفير الجزائر في الدوحة.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت بيان، أمس الجمعة، أن تبون سيزور قطر "في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما".

وأضاف البيان أن تبون سيشارك أيضا في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

المصدر: "قنا" + RT

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