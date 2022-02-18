الرئيس اللبناني ينفي وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

نفى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.

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ونقل حساب الرئاسة اللبنانية عن عون، أن "الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها"، داعيا إلى "عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها".

الرئيس عون: الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها ولعدم الاخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 18, 2022

في السياق، وقع عون مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة العامة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

المصدر: AFP