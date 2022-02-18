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الرئيس اللبناني ينفي وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني ينفي وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة
AFP
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نفى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.

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عون: الانتخابات النيابية في موعدها
عون: الانتخابات النيابية في موعدها

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية عن عون، أن "الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها"، داعيا إلى "عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها".

في السياق، وقع عون مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة العامة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

المصدر: AFP

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