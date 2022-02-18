الرئيس اللبناني ينفي وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة
AFP
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نفى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.
ونقل حساب الرئاسة اللبنانية عن عون، أن "الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها"، داعيا إلى "عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها".
الرئيس عون: الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها ولعدم الاخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 18, 2022
في السياق، وقع عون مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة العامة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.
المصدر: AFP
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