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لأول مرة منذ 16 عاما.. صافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي في غور الأردن بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ 16 عاما.. صافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي في غور الأردن بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان
AP Tsafrir Abayov
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أكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر": " تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية".

وتابع أدرعي في تغريدة أخرى نشرها لاحقا: "قبل قليل تسللت طائرة لاسلكية صغيرة الى داخل المجال الجوي الإسرائيلي حيث تم تفعيل أنظمة الإنذار والاعتراض. بعد عدة دقائق فقد الاتصال معها. الحادث قيد التحقيق. حالة اعتيادية طبيعية كاملة في الجبهة الداخلية".

وتداول نشطاء إسرائيليون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق الموقع الذي يعتقد أن الطائرة المسيرة تحطمت فيه إثر إسقاطها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن صافرات الإنذار دوت في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في مجلس غور الأردن الإقليمي.

من جانبها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن صافرات الإنذار دوت أيضا في جنوب الجولان السوري المحتل، مرجحة أن الطائرة المسيرة التي خرقت الحدود تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة، حيث تستعد الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع اضطرابات أمنية محتملة في القدس والضفة الغربية اليوم.

المصدر: RT + "كان" + "إذاعة الجيش الإسرائيلي"

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