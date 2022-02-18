مصر.. تحذير لـ5 فئات بسبب "الأخدود العلوي"

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذير للمواطنين بسبب حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها محافظات الجمهورية نتيجة امتداد ظاهرة الأخدود العلوي.

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ووفقا للهيئة فإنه مع تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي حتى 9 مارس، يتوجب على بعض الفئات الحذر خاصة خلال النوبات الجوية المتقلبة والمتأثرة بظاهرة الأخدود العلوي، المترتب عليه تكوين كتل هوائية باردة على سطح الأرض، ما يسبب الاضطربات في حالة الجو لمدة 3 أيام.

وقال أستاذ الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية محمد عز العرب، إنه خلال فترة التقلبات الجوية يجب على الجميع الحذر خاصة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالسكري نظرا لضعف مناعتهم وكونهم عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال نوبات البرد.

ونصح أستاذ الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، الـ5 فئات السابقة بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، وعند الخروج يجب عليهم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الزحام، بجانب غسل الأيدي.

وفي حال الإصابة بأي دور برد أو الإحساس بأعراض مثل السخونية والقيء والصداع والرشح والإسهال في ظل انتشار سلالات فيروس كورونا المستجد، اللجوء للعزل المنزلي واستشارة الطبيب لتناول العلاج اللازم، مشيرا إلى أهمية الالتزام بكل سبل الوقاية من تناول الخضروات والسوائل الدافئة والأطعمة المحتوية على فيتامين "سي" من أجل تقوية الجهاز المناعي.

المصدر: الوطن