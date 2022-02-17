الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من يوم الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء الجمعة المقبل، حيث تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارا من مساء الجمعة المقبلة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي فى طبقات الجو، ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الموجة تبدأ الجمعة المقبل، وتنتهي الأحد، ويصاحبها تساقط أمطار تصل لحد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وتابعت أن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.

وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه خلال هذا الأسبوع تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية.

المصدر: الوطن