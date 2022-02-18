رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن: ليس هناك مبرر لمساومتنا على القضية الإنسانية

أكد رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن، المدعومة من الحوثيين، عبد العزيز صالح بن حبتور، أنه "ليس هناك أي مبرر لمساومتنا على القضية الإنسانية في اليمن".

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وأوضح في حوار مع "فرانس 24"، أنه "حصلت عدة تساؤلات ومبادرات حول ناقلة "صافر" النفطية، ونحن قدما مؤخرا مبادرة حول هذه الناقلة، والفريق الذي أتى من الأمم المتحدة درس هذه المبادرة، وما زلنا بانتظار إجابته".

وقال: "نحن هيأنا كل المناخات وكل الظروف، لكن كما يقولون أن "يوم الأمم المتحدة بألف".

وعن المناورات البحرية بمشاركة إسرائيل في البحر الأحمر، رأى بن حبتور أن "هذه المناورات تعبر عن وجهة نظر استراتيجية للدول التي نظمتها، وهم يريدون أن يخيفوا المنطقة كلها، ونحن جزء من هذه المنطقة".

وأضاف: "دول العدوان، تريد أن تقول لنا أن العالم الغربي معهم، وأنهم يمتلكون المال ويشترون الأسلحة والذخائر، وهذا نوع من التخويف ليس إلا"، لافتا إلى أنهم "يريدون القول أن البحر الأحمر بحيرة إسرئيلية سعودية بدعم من أمريكا".

وذكر أن "العدوان على اليمن بدأ من قبل السعودية والإمارات في 25 مارس 2015، وهذا العدوان لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا"، لافتا إلى أن "العدوان السعودي- الإماراتي يضرب المدارس والمستشفيات والأعراس ويقصف ساحات المآتم، وأيضا آخر جريمة حصلت، حيث ضرب العدوان سجنا في مدينة صعدة، وبالتالي هم يقتلون المدنيين ليلا ونهارا".

من جهة أخرى،رحب بن حبتور بمبعوثي الأمم المتحدة وقال: "لكن الأمم المتحدة للأسف عليها ضغط من قبل دول العدوان، ليس هناك مبرر لمساومتنا على القضية الإنسانية في اليمن، فهذا حق مشروع بأن يعيش الإنسان بكرامة، وأن يستلم الأدوية ويعالج في المستشفيات".

المصدر: فرانس 24