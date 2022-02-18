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اليمن.. التحالف العربي يستهدف منطقة لتجميع مخلفات الغارات في مديرية بني مطر

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اليمن.. التحالف العربي يستهدف منطقة لتجميع مخلفات الغارات في مديرية بني مطر
AP
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أفادت قناة "المسيرة" اليمنية العائدة للحوثيين بأن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، نفذ غارات استهدفت منطقة لتجميع مخلفات الغارات في منطقة المساجد بمديرية بني مطر.

وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام إن "طيران العدوان استهدف منطقة تجميع المخلفات الخاصة بالمركز في منطقة المساجد في مديرية بني مطر"، معتبرا أن "استهداف منطقة التجميع هذه هو بقصد إخفاء الأسلحة التي استخدمها التحالف في قتل الشعب اليمني".

وأكد المركز أن "منطقة تجميع مخلفات العدوان معروفة وتمت زيارتها من قبل الأمم المتحدة"، محملا التحالف "المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين في القرى المجاورة، بعد استهداف منطقة تجميع مخلفات العدوان".

وأعلن عن " استشهاد أحد أفراد حراسة منطقة تجميع المخلفات في الصباحة بعد استهدافها من قبل طيران العدوان"، داعيا المواطنين إلى "عدم الاقتراب من منطقة تجميع مخلفات العدوان في مديرية بني مطر أو لمس أي جسم غريب، حفاظا على سلامتهم".

وكشف المركز أن "معظم مخلفات العدوان التي استهدفها الطيران انتشرت على منازل ومزارع المواطنين والخط الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء".

المصدر: قناة "المسيرة"

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