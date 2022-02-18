التحالف العربي يعلن تدمير غرف عمليات للتحكم بالمسيرات في اليمن
Legion-Media Mohammed Mohammed/Xinhua
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن تدمير غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة أثناء غاراته على اليمن مساء الخميس.
وقال التحالف في بيان له، إنه نفذ ضرباته الجوية "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".
وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن "تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء".
وكان مراسلنا قد أفاد بأن التحالف نفذ ما لا يقل عن غارتين على العاصمة اليمنية صنعاء ومنطقة المساجد في محيطها.
المصدر: وسائل إعلام سعودية + RT
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