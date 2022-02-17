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بالفيديو.. لحظة مقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" غربي العراق

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة مقتل
Video Screenshot
استهداف والي داعش في الأنبار
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نشرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، مقطع فيديو للحظة مقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" غربي البلاد.

وتظهر في الفيديو طائرة حربية عراقية وهي تتعقب عربة مدنية في صحراء محافظة الأنبار، قبل أن تستهدفها بضربة صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بمقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" غربي البلاد.

وذكر مراسلنا نقلا عن مصدر أمني عراقي أن "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" (أبو ملوكة) قتل اليوم بضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة في العراق.

المصدر: RT

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