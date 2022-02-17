تركيا تعلن "تحييد 9 إرهابيين" في شمال سوريا
Globallookpress
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، "تحييد 9 إرهابيين" من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا.
وأوضحت أن "الإرهابيين كانوا يتجهزون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "درع الفرات"، قبل أن تتمكن قوات الكوماندوز التركية من تحييدهم".
وأطلق الجيش التركي، عملية "درع الفرات"، في 24 أغسطس 2016، بهدف "تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي في شمال سوريا".
المصدر: "الأناضول"
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