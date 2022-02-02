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وزارة الدفاع التركية تكشف تفاصيل عملية "نسر الشتاء" بشمال العراق وسوريا

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تكشف تفاصيل عملية
Gettyimages.ru
دبابات الجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير قرابة 80 موقعا في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا.

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وقالت الدفاع التركية: "طائراتنا استهدفت مواقع الإرهابيين في قراجق على عمق 165 كلم وسنجار على عمق 85 كيلومتر شمالي العراق وديريك على عمق 9 كيلومتر شمالي سوريا".

وأضافت الوزارة: "مقاتلات وطائرات مسيرة شاركت في عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا".

وفي كلمة له خلال زيارته قيادة القوات الجوية التركية بالعاصمة أنقرة، أوضح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "القوات المسلحة لبلاده دمرت مخابئ وأوكارا وتحصينات وكهوفا للإرهابيين عبر عملية "نسر الشتاء" في شمال العراق وسوريا" مؤكدا أن "قوات بلاده أتمت عملية "نسر الشتاء" بنجاح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

المصدر: "الأناضول"

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