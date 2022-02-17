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إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان

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إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان
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أفادت قناة الـ"LBCI" اللبنانية بنبأ إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلا منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار، شمالي البلاد.

وأفادت معلومات للقناة بأن إصلاح الخط حصل بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزا لاستجرار الغاز.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، أعلن في أكتوبر الماضي أن خط الغاز بين لبنان وسوريا "يحتاج إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا" لنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، وصولا إلى شمال لبنان.

المصدر: lbci

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