 
مباشر

عون يكشف عن عراقيل وضعت في وجهه حالت دون "مكافحة الفساد"

أخبار العالم العربي

عون يكشف عن عراقيل وضعت في وجهه حالت دون
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seyb

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن هناك جهات وضعت العراقيل أمامه، ووفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم.

إقرأ المزيد
لبنان.. القاضية عون تتهم مدير عام الأمن الداخلي بمنع القوى الأمنية من جلب رياض سلامة
لبنان.. القاضية عون تتهم مدير عام الأمن الداخلي بمنع القوى الأمنية من جلب رياض سلامة

وأكد، خلال لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن "التزامي مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عملت لتحقيقها منذ بداية العهد وتم وضع عراقيل من جهات وفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم".

وأضاف: "إصراري على نتائج عملية للتدقيق الجنائي المالي لا ينطلق من اعتبارات شخصية بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر".

واتهم جهات وأحزاب لبنانية بالاستفادة من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، وقال: "ليس غريبا ان تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا