الحوثيون يطلقون حملة "إعصار اليمن" للحشد والاستنفار لمواجهة التحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إطلاق حملة "إعصار اليمن" للحشد والاستنفار على مختلف الأصعدة لمواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة إن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التقى رؤساء مجالس النواب يحيى الراعي، والقضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والشورى محمد العيدروس، والوزراء عبدالعزيز بن حبتور.

إقرأ المزيد

وأضافت أن "المشاط أعلن خلال اللقاء عن تدشين حملة "إعصار اليمن" للتحشيد والاستنفار لمواجهة العدوان".

وأكد المشاط "أهمية الصمود الشعبي خلال هذه المرحلة"، مشددا على "ضرورة أن تؤدي مؤسسات الدولة دورها بشكل فاعل في الحشد والاستنفار".

ووجه بتدشين الحملة على كافة المستويات، قائلا: "هذه الحملة ستشمل كافة المستويات، الرسمية والشعبية والنخبوية".

ودعا الشعب اليمني إلى "التفاعل الجاد مع التحشيد والاستنفار لإسناد الجيش واللجان الشعبية في معركة التصدي للعدوان الغاشم".

المصدر: "سبأ"