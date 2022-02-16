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هجرة الأطباء تثير الجدل في الجزائر

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هجرة الأطباء تثير الجدل في الجزائر
Globallookpress
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وصفت "التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين" في الجزائر دعوة أحد النواب إلى "منع الأطباء من الهجرة" وتوجيههم إلى الصحراء عوضا عن ذلك، بأنها "تصريحات سياسية لجر القطاع إلى الفوضى".

وردا على تصريح عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، الذي طالب بمنع الأطباء من مغادرة البلاد إلى فرنسا، وتوجيههم للعمل في الصحراء، قال الأمين العام للتنسيقية، علام هشام، لموقع "الصوت الآخر" إن "من يطالبون الأطباء بالعمل في الجنوب نرد عليهم بطرح السؤال التالي: من يقوم بالتغطية الصحية في مناطق أقصى الجنوب بينما هؤلاء لا يقومون حتى بحل أبسط المشاكل".

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وأضاف أنه "من العار أن نتكلم عن الهجرة ونغض الطرف عن المشاكل التي وجب تشخيصها وحلها من طرف هؤلاء المعلقين على الهجرة التي نعتبرها طلبا للعلم ورفع المستوى".

وشدد هشام على أنه ليست هناك أي خلافات بين أطباء الجزائر سواء داخل البلاد أم خارجها.

المصدر: موقع "الصوت الآخر"

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