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مصدر: مصر تمنع دخول الطيور الحية من كافة منافذ البلاد

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مصدر: مصر تمنع دخول الطيور الحية من كافة منافذ البلاد
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ذكر مصدر مطلع أن مجلس الوزراء المصري اتخذ قرارا جديدا لمواجهة أزمة كورونا والحد من تزايد معدل الإصابات، بمنع دخول الطيور الحية من كافة المنافذ.

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وقال المصدر إن هناك توجيها حكوميا بمنع دخول الطيور الحية بكل أنواعها، خلال هذه الفترة من مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.

المصدر: القاهرة 24

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