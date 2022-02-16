مصدر: مصر تمنع دخول الطيور الحية من كافة منافذ البلاد
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ذكر مصدر مطلع أن مجلس الوزراء المصري اتخذ قرارا جديدا لمواجهة أزمة كورونا والحد من تزايد معدل الإصابات، بمنع دخول الطيور الحية من كافة المنافذ.
وقال المصدر إن هناك توجيها حكوميا بمنع دخول الطيور الحية بكل أنواعها، خلال هذه الفترة من مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.
المصدر: القاهرة 24
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