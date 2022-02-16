الكويت.. النائب المويزري لم يتمكن من عرض مقطع فيديو "مخل بالآداب" في البرلمان

استأنف مجلس الأمة الكويتي الجلسة اليوم، بعد طلب من النائب شعيب المويزري بتحويل الجلسة إلى سرية، لعرض مقاطع فيديو. وخلال الجلسة السرية لم يتمكن من عرض المقاطع التي أشار إليها سابقا.

وافتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.

واستأنف مجلس الأمة الجلسة بعد طلب المويزري بتحويلها إلى سرية، لعرض مقاطع فيديو منسوبة لدبلوماسي كويتي وصفت بالـ"مخلة"، لكنه لم يتمكن من عرضها.

حيث يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة علنية للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر الصباح.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، قد وجه في وقت سابق كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين، قائلا في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: "إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان الثلاثاء الماضي)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".

وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، معربا عن استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.

وأضاف: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية..التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".

من جهتها، نفت وزارة الخارجية في بيان رسمي مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر "تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة"، معربة عن استنكارها نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.

المصدر: "القبس"+"RT"