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طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي

أخبار العالم العربي

طفل جزائري يلقى مصير
AP
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توفي طفل جزائري إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي، في ولاية الشلف.

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وتوفي عشعاشي فارس، البالغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي على مستوى قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف.

طفل جزائري يلقى مصير
المصدر: النهار

وعلى أثر الحادثة، ناشد أهالي المنطقة تدخل السلطات البلدية لأجل تزويد المنطقة شبكة الصرف الصحي وردم الحفر المستحدثة لتجميع المياه القذرة.

المصدر: "النهار"

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