طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي
AP
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توفي طفل جزائري إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي، في ولاية الشلف.
وتوفي عشعاشي فارس، البالغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي على مستوى قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف.
المصدر: النهار
وعلى أثر الحادثة، ناشد أهالي المنطقة تدخل السلطات البلدية لأجل تزويد المنطقة شبكة الصرف الصحي وردم الحفر المستحدثة لتجميع المياه القذرة.
المصدر: "النهار"
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