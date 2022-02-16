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أردوغان مغردا بعد زيارة الإمارات: لمسنا مودة ومحبة كبيرة

أخبار العالم العربي

أردوغان مغردا بعد زيارة الإمارات: لمسنا مودة ومحبة كبيرة
twitter / @rterdogan_ar
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لمس "مودة ومحبة كبيرة" خلال زياته إلى الإمارات، معربا عن أمله في أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلده والمنطقة عامة.

جاء ذلك في تغريدتين نشرهما أردوغان في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، لدى عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين.

وكتب أردوغان: "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة"، معربا عن شكره الجزيل إلى "أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا، نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدينا والمنطقة".

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ورافق أردوغان في زيارته وفد كبير من المسؤولين أبزرهم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتبادل الجانبان التركي والإماراتي عددا من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والبروتوكولات وقعتها عدة جهات في البلدين خلال زيارة أردوغان، الذي أكد أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".

المصدر: RT + "الأناضول"

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