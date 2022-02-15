تعبيرا عن حبها لبلادها.. عارضة الأزياء بيلا حديد تجمع بين Palestine وValentine (صورة)
RT / instagram.com/bellahadid
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عبرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد عن حبها العميق لفلسطين وتمنت في رسالة بـ"عيد الحب" تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء تعبير بيلا حديد وأمنيتها بتحرير فلسطين من خلال صورة قلب وردي مكتوبة عليها عبارة "Will You Be My Palentine" نشرتها على "إنستغرام".
وحصل هذا المنشور على أكثر من 650000 إعجاب وآلاف التعليقات المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وجملة "Will You Be My Palentine" شبيهة بالأغنية "Will You Be My Valentine" التي تتغنى بالحب.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي
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