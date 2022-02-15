وزير خارجية البحرين: ولي العهد سيزور إسرائيل في المستقبل القريب

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني إن ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب.

وأفاد أوفير جنلدمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي بأن بينيت "وجه دعوة رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس وزراء البحرين لزيارة إسرائيل".

رئيس الوزراء بينيت وجه دعوة رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس وزراء البحرين لزيارة إسرائيل. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 15, 2022

وقال إن "بينيت أنهى زيارة ناجحة ومثمرة جدا إلى البحرين أعرب فيها عن تقديره الكبير لزعامة جلالة الملك وسمو ولي العهد. تم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا"، مضيفا: "شكرا لأصدقائنا البحرينيين على حفاوة الاستقبال. سنراكم قريبا في إسرائيل بإذن الله".

رئيس الوزراء بينيت ينهي زيارة ناجحة ومثمرة جدا إلى البحرين أعرب فيها عن تقديره الكبير لزعامة جلالة الملك وسمو ولي العهد. تم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.



شكرا لأصدقائنا البحرينيين على حفاوة الاستقبال. سنراكم قريبا في إسرائيل بإذن الله! 🇮🇱🤝🇧🇭 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 15, 2022

وبينيت وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور المنامة، بحث مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات مع إسرائيل في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات عبر وساطة أمريكية. ولحقت بهما السودان والمغرب.

المصدر: وكالات