عزف النشيد الوطني الإسرائيلي أثناء استقبال نفتالي بينيت في القصر الملكي بالمنامة

استقبل ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في قصر القضيبية الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة.

كما التقى بينيت عددا من الوزراء في الحكومة البحرينية، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق رؤساء الجالية اليهودية، ويلقي كلمة أمام الطلاب البحرينيين.

المصدر: وكالات