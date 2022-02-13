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السعودية.. بيئة جازان توجه بسرعة معالجة الآبار المهجورة لحماية المواطنين

أخبار العالم العربي

السعودية.. بيئة جازان توجه بسرعة معالجة الآبار المهجورة لحماية المواطنين
عملية ردم الآبار المهجورة في السعودية
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وجه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان السعودية محمد بن علي آل عطيف بسرعة معالجة الآبار بالمنطقة ومحافظاتها لحماية المواطنين.

وأشار إلى أن "المتابعة مستمرة لتلك الآبار، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين".

وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان سامي أحمد حكمي، بأنه "تمت معالجة وردم ما يقارب 160 بئرا أنبوبيا ويدويا بالمنطقة".

وقال: "العمل مستمر لمعالجة وضع ما يتم الإبلاغ عنه بشكل فوري، في جميع المحافظات والقرى باستمرار".


المصدر: "سبق"

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