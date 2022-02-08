غضب بعد العثور على آبار ارتوازية مكشوفة في عدة مناطق بالسعودية.. ودعوات للتدخل العاجل (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مجموعة فيديوهات لآبار ارتوازية مكشوفة في عدة مناطق بالمملكة، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا، خاصة بعد حادثة وقاة الطفل المغربي ريان.
ووجه مغردون نداء إلى وزارة الزراعة السعودية، وكل مسؤول عن حفر الآبار الإرتوازية، مطالبين بعدم السماح لأي شخص بحفر بئر ارتوازية إلا بشروط تمليها عليه الجهة المسؤولة، تفاديا للمخاطر الناتجة عنها.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الزراعة المواطنين والمقيمين، للمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، وتسجيل بلاغ تزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع أو بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 939.
وفي سياق متصل، جددت الوزارة تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن دخيل، أن "الوزارة ردمت 2450 بئرا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية".
بير ارتوازيه مصيده— asmse1 (@asmse1) February 7, 2022
ياوزير الزراعه ويا مديرعام الدفاع المدني/ الجوف pic.twitter.com/BvCx7F2pwZ
بئر ارتوازية مغطاة بالعشب .. يعني أي شخص ممكن يسقط فيها بسهولة !!— 🇸🇦 ﮼إحـــســــاس 🇸🇦 (@Ehsas0506) February 5, 2022
ياليتها بلغت وذكرت الموقع وما اكتفت بالتصوير !!
هذي أرواح بشر ولابد من محاسبة المهملين#الطفل_ريان#الطفل_المغربي_ريانpic.twitter.com/f8CGHdfsi4
#فيديو 🎥🎥— فاطمه صالح /المدينه الان (@madina_now) February 6, 2022
بئر ارتوازية مكشوفة في متنزه بري على طريق #تبوك - #المدينة السريع.. والزراعة تؤكد : سيتم الوقوف على البئر واتخاذ الاجراءات الوقائية. (عكاظ)#المدينة_المنورهpic.twitter.com/2THqyKJk42
#يحدث_الان— سعد المالكي (@Saad_333m) February 7, 2022
⛔ مواطن يوثق وجود بئر أرتوازية مكشوفة في جدة شمال المحافظة مخطط السعيد ...
⛔ الى من يهمه الامر ...
⛔ الحذر لمرتادي المكان!!! pic.twitter.com/K8EzXxxUmM
المصدر: RT
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