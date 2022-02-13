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القدس.. رقصات استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جراح - فيديو

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القدس.. رقصات استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جراح - فيديو
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مستوطنون إسرائيليون في حي الشيخ جراح بالقدس
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أقدم مستوطنون إسرائيليون على تأدية رقصات وصلوات استفزازية حول خيمة نصبوها على أرض عائلة سالم الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية توترا إثر مشاحنات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بالتزامن مع زيارة النائب اليميني في الكنيست إيتمار بن غفير للحي.

وأعلن النائب اليميني وزعيم حزب "القوة اليهودية" نقل مكتبه البرلماني "لحماية السكان اليهود في الحي بعد أن قال إن منزل أحدهم تعرض للحرق".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان، بأنها اعتقلت "اثنين من مثيري الشغب"، بالإضافة إلى 6 اعتقلوا ليل السبت على إثر مواجهة سابقة بين المستوطنين والفلسطينيين.

ويقع حي الشيخ جراح المضطرب في القدس الشرقية المحتلة، وهو حي من أرقى أحياء المدينة يضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين، ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس" واعتبرته "إمعانا إسرائيليا رسميا في عملية أسرلة وتهويد المدينة المقدسة".

ووصفت الوزارة نقل بن غفير مكتبه إلى الحي بأنه "خطوة استفزازية تصعيدية تهدد بإشعال الأوضاع وجرها إلى مربعات من العنف".

وبينما حذر القيادي في حركة حماس الإسلامية مشير المصري من "عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح، حملت حركة الجهاد الإسلامي "الاحتلال كامل المسؤولية عما يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح".

المصدر: "أ ف ب" + وكالات

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