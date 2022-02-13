خبير: الكهرباء التي قد يولّدها سد النهضة ستكون ضئيلة جدا

قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي في تصريح خاص لـRT إن فرصة التخزين الثالث في سد النهضة تتضاءل مع الوقت، وأن الكهرباء التي قد يولّدها السد ستكون ضئيلة جدا.

وأضاف شراقي أن "الأقمار الصناعية أظهرت اليوم 13 فبراير 2022 استمرار تدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط مع عدم توليد كهرباء وغلق بوابتي التصريف".

وتابع: "مازال الأمل الإثيوبي متعلقا بتشغيل ولو توربين واحد لإنتاج كهرباء بأي كمية حتى وإن كانت كمية ضئيلة".

وأكد شراقي أن "عدم التشغيل يعني عدم تجفيف الممر الأوسط، وفي نفس الوقت لم ترتفع جوانب السد منذ الموسم الماضي، ولكن حدثت تسوية لبعض المناطق حول أنابيب التوربينات الإحدى عشر العلوية".

وأكد أن "الوقت يمر وباقي حوالي أربعة أشهر على بداية موسم الأمطار، والانشاءات الحالية تشير إلى تضاؤل فرصة وجود تخزين ثالث الموسم القادم، وإذا تطلب الأمر فسوف يكون محدودا لتحسين صورة الحكومة الإثيوبية أمام الشعب الإثيوبي الذي لم ير أي عائد من سد النهضة حتى الآن رغم تخزين المياه على مدار العاميين الماضيين".

RT

ناصر حاتم

المصدر: RT