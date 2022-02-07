السيسي: مصر تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش أزمة سد النهضة مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله خلال مباحثات في القاهرة.
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله: "شهدت المباحثات التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن".
المصدر: RT
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