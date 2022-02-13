العراق.. عمليات البصرة تتوعد تجار المخدرات

أعلن قائد عمليات محافظة البصرة جنوب العراق اللواء الركن علي الماجدي انطلاق عملية أمنية واسعة في المحافظة، متوعدا باعتقال جميع تجار المخدرات.

وقال الماجدي إن "القوات الأمنية باشرت عملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من محافظة البصرة لملاحقة تجار ومروجي المواد السامة بين المواطنين".

وبين، أن "العملية أسفرت لغاية اللحظة عن اعتقال 4 أشخاص بأسلحتهم، وما زالت مستمرة".

وأضاف: "سنلقي القبض على جميع تجار المخدرات في المحافظة".

المصدر: "السومرية نيوز"