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والد الطفل السوري المختطف فواز قطيفان: الخاطفون حرروا ابني بعد دفع الفدية

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والد الطفل السوري المختطف فواز قطيفان: الخاطفون حرروا ابني بعد دفع الفدية
الداخلية السورية
الطفل السوري المختطف فواز قطيفان
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قال والد الطفل السوري المختطف فواز قطيفان إن الخاطفين قاموا بتحرير ابنه ووضعوه في صيدلية بمدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية.

وأضاف في تصريح لإذاعة "شام أف أم" المحلية أنهم في الطريق لتسلم فواز، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وأفادت الإذاعة السورية المحلية أن أهالي إبطع في درعا تجمعوا عند مدخل البلدة لاستقبال الطفل فواز قطيفان بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.

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الداخلية السورية تنشر صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره
الداخلية السورية تنشر صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره

هذا، وأكدت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق تحرير الطفل فواز قطيفان، مشيرة إلى أن صحته جيدة.

ونشرت وزارة الداخلية السورية مساء يوم السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر، في بلدة إبطع، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا، منذ نحو 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).

والد الطفل السوري المختطف فواز قطيفان: الخاطفون حرروا ابني بعد دفع الفدية

المصدر: وسائل إعلام سورية

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