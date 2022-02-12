مصر.. التحقيق في بلاغ يتهم أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز" بنشر المثلية الجنسية

استمعت جهات التحقيق بشمال القاهرة إلى مقدم بلاغ ضد أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز" لاتهامهما بهدم القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور، والترويج للمثلية الجنسية.

وقال مقدم البلاغ لموقع "القاهرة 24" إن جهات التحقيق بشمال القاهرة، اطلعت على الأسطوانة المدمجة المقدمة في البلاغ، حيث تحتوي على مقاطع بها مشاهد لا أخلاقية ومشاهد تدعو إلى المثلية الجنسية.

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واتهم مقدم البلاغ المنتج الخاص بفيلم "أصحاب ولا أعز" بنشر الفسق والفجور، بهدف تحقيق ملايين المشاهدات والحصول على أموال طائلة من عمل ليس له فائدة غير إتلاف أخلاق الشباب.

وأضاف أن جهات التحقيق سألته عن تحديد المشاهد التي يرى فيها جريمة، كما سألته عما إذا كان هناك أي خلافات بين أبطال الفيلم وما هو الضرر الذي وقع عليه تحديدا.

وأكد مقدم البلاغ أمام جهات التحقيق أنه لا يوجد خلاف بينه وبين أبطال "أصحاب ولا أعز" وإنما كأحد أفراد المجتمع يخشى من تلك الهجمة الشرسة على القيم والأخلاق.

وقررت جهات التحقيق تأجيل التحقيقات لجلسة الثلاثاء القادم.

وتقدم أحد المحامين بدعوى قضائية لمنع عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة منى زكي، وإياد نصار بعد ساعات من عرضه بمنصة "نتفليكس".

وذكر في دعوته أنه بعد عرض الفيلم أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله، وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها.

وأضاف في دعوته: "مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية، وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري